Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Pronostici Coppa Italia, cosa giocare in Palermo-Mantova

Al Barbera si affrontano due squadre che hanno iniziato la stagione nel migliore dei modi
Amedeo Paioli
2 min
Pronostico Palermo-Mantovacoppa italiaFilippo Inzaghi
Pronostici Coppa Italia, cosa giocare in Palermo-Mantova© LAPRESSE

Terzo giorno di sedicesimi di Coppa Italia con altre due sfide in programma. Si parte con Palermo-Mantova, un match tra due formazioni che militano nel torneo cadetto che hanno iniziato la stagione in maniera identica ma, soprattutto, nel migliore dei modi. Ecco il pronostico di Palermo-Mantova, fischio d'inizio oggi alle ore 18.00.

Comparazione quote: Palermo-Mantova segno 1

I siciliani, nel turno di esordio in questa competizione, hanno fatto fuori il Lecce con un rotondo 2-0 mentre il Mantova ha addirittura espugnato l’Olimpico eliminando, sempre con un 2-0, la Lazio. Poi ha preso il via il campionato e i rosanero hanno fatto bottino pieno sia in casa contro la Juve Stabia (1-0) che in trasferta ad Arezzo (3-2). I lombardi, invece, hanno semplicemente invertito l’ordine degli addendi (prima hanno vinto a Carrara per 2-1 e poi hanno concesso il bis davanti ai propri tifosi rifilando un 3-1 all’Empoli) ma il risultato non è cambiato con entrambe le squadre, uniche insieme al Modena, a guidare la classifica della serie B con 6 punti ciascuna. Il bilancio, in termini di marcature, di queste prime tre esibizioni ufficiali parla di 6 reti all’attivo e 2 al passivo per il Palermo, di 7 reti all’attivo e di 2 al passivo per il Mantova. L’undici guidato da Filippo Inzaghi in questa occasione ha dalla sua il fattore campo e, al Barbera, non è vantaggio da poco. Anche se la Coppa Italia spesso riserva delle sorprese qui si parte con il segno 1: quota 1.63 su Eplay24, 1.62 su Bwin, 1.60 su Betsson.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS