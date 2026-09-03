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Ligue 1, il Lille di Olivier Giroud parte favorito a Tolosa. Ecco Le quote

Anticipo della terza giornata di campionato, fischio d'inizio alle 20.45
3 min
Tolosa-LilleLigue 1Giroud
Ligue 1, il Lille di Olivier Giroud parte favorito a Tolosa. Ecco Le quote© APS

Dalla Spagna si passa alla Francia che fa partire stasera la terza giornata della sua Ligue 1. Di fronte Tolosa e Lille che, dopo soli 180 minuti di gioco, hanno già 3 punti di differenza.

Comparazione quote: Tolosa-Lille segno 2

Il Tolosa, infatti, ha perso all’esordio in casa contro il Lione (1-2) pareggiando, sei giorni fa, il secondo match (1- 1) con il Brest. Il Lille ha invece prima superato, in trasferta, l’Angers (2-0) e poi pareggiato per 2-2 nientemeno che con il Psg al termine di una gara pazzesca. Il Lille era in vantaggio 2-0 fino al 91’ quando ha incassato la rete del 2-1 subendo quella del definitivo pareggio al 95’. Basta questo semplice confronto a inquadrare la partita con il segno 2, dalla quota anche molto interessante, che si lascia preferire. Il successo esterno del Lille di Olivier Giroud è quotato a 2.00 da Eplay24, a 1.99 da Eurobet, a 1.95 da Snai.

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