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Betis-Real Madrid, che sfida tra i "maestri" Pellegrini e Mourinho: il pronostico

Blancos a punteggio pieno insieme al Barcellona dopo tre giornate di Liga
Federico Vitaletti
2 min
Pronostico Betis-Real MadridLigaMourinho
Betis-Real Madrid, che sfida tra i "maestri" Pellegrini e Mourinho: il pronostico© APS

La 4ª giornata di Liga scatta venerdì sera (ore 21.00) con l'interessante anticipo Betis-Real Madrid. Un confronto tra due veterani della panchina, Manuel Pellegrini e Josè Mourinho. Ecco quote e pronostico di Betis-Real Madrid.

Comparazione quote: Betis-Real Madrid Goal

Il Real Madrid è partito forte con tre vittorie nelle prime tre giornate anche se nell'unica trasferta fin qui disputata, sul campo dell'Espanyol, ha vinto solo in extremis grazie ad un gol di uno degli acquisti estivi, Carlos Espí. Il Betis pure era scattato bene dai blocchi, battendo con un doppio 1-0 Real Sociedad e Valencia. Da notare come i due decisivi gol siano stati segnati nei secondi tempi. Nulla insomma lasciava presagire il crollo che si è verificato in casa del Levante: Betis sconfitto per 5-2, dopo che il primo tempo si era chiuso sul 2-2. Fin qui tre X primo tempo per gli andalusi, il Real prima del comodo 4-0 al Malaga aveva "concesso" una rete a Espanyol e Real Sociedad. In questa sfida le quote per il segno 2 si attestano sull'1.40 mentre l'1 del Betis rence circa 7 volte la posta. Visto il valore dei rispettivi attacchi (le difese concedono più di qualcosa) si può puntare sul Goal: quota 1.57 su Eplay24, 1.53 su William Hill, 1.50 su BetFlag.

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