Terza giornata di Premier League, il pronostico di Ipswich-Liverpool

Anticipo del venerdì anche in Premier League ? Ebbene sì con l’Ipswich che ospita a Portman Road il Liverpool . Un Liverpool che in questo avvio di stagione non è ancora riuscito a decollare avendo pareggiato sia la prima (2-2 a Newcastle) che la seconda gara (2-2 in casa contro il Nottingham) fin qui disputate.

Comparazione quote: Ipswich-Liverpool segno 2

Totale 2 punti in classifica contro i 3 dell’Ipswich che ha iniziato benissimo battendo il Sunderland ma rimediando poi, domenica scorsa, un clamoroso 2-5 in casa del Manchester Utd. I “Reds” a St.James’ Park hanno segnato la rete del pareggio al 99’ mentre a Anfield il gol che ha rimesso in equilibrio il match è arrivato all’82’. Stavolta non sono ammessi errori e l’avversario, per Van Dijk e compagni, appare abbordabile. Il 2 sembra obbligatorio: vale 1.46 per Eplay24, 1.45 per Sisal e Snai.