Pronostico Genoa-Como, Fabregas batte De Rossi? Ecco cosa dicono le quote

Il terzo turno di serie A si apre stasera con la sfida Genoa-Como , due squadre che hanno in comune una cosa. Quale? Aver entrambe affrontato il Napoli . I liguri lo hanno fatto all’esordio perdendo in casa, per molti immeritatamente vista la mole di gioco prodotta dagli uomini di De Rossi e l’assenza di gioco dei partenopei (senza contare le polemiche legate alla rete di De Bruyne che ha sbloccato l’incontro a poco dalla fine) mentre il Como lo ha fatto domenica scorsa, vincendo solo 2-1 al Maradona ma strapazzando l’undici di Allegri per quasi tutti i novanta minuti.

Comparazione quote: Genoa-Como segno 2

I ragazzi terribili ddi Fabregas avevano invece giocato il primo match a Udine pareggiando per 1-1 mentre il Genoa, dopo il Napoli, ha incontrato la Lazio rimediando una seconda sconfitta (0-1). Da evidenziare che per i lariani quella di stasera è la terza gara in trasferta consecutiva. Il Como non sembra badare a queste cose visto che propone il suo gioco brillante sia nel suo stadio che in quello degli altri e, per tale ragione, anche stavolta parte inevitabilmente con i favori del pronostico. Il segno 2 è anche accompagnato da una quota interessante e potrebbe valere la pena provarlo: a 1.76 su Eplay24, a 1.75 su William Hill e Snai. Il pareggio è in lavagna a 3.40, l'1 si gioca a 5.00.