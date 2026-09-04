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Pronostico Genoa-Como, Fabregas batte De Rossi? Ecco cosa dicono le quote

Anticipo di Serie A a Marassi e terza trasferta di fila per i lariani
2 min
Pronostico Genoa-ComoSerie Aquote
Pronostico Genoa-Como, Fabregas batte De Rossi? Ecco cosa dicono le quote© LAPRESSE

Il terzo turno di serie A si apre stasera con la sfida Genoa-Como, due squadre che hanno in comune una cosa. Quale? Aver entrambe affrontato il Napoli. I liguri lo hanno fatto all’esordio perdendo in casa, per molti immeritatamente vista la mole di gioco prodotta dagli uomini di De Rossi e l’assenza di gioco dei partenopei (senza contare le polemiche legate alla rete di De Bruyne che ha sbloccato l’incontro a poco dalla fine) mentre il Como lo ha fatto domenica scorsa, vincendo solo 2-1 al Maradona ma strapazzando l’undici di Allegri per quasi tutti i novanta minuti. 

Comparazione quote: Genoa-Como segno 2

I ragazzi terribili ddi Fabregas avevano invece giocato il primo match a Udine pareggiando per 1-1 mentre il Genoa, dopo il Napoli, ha incontrato la Lazio rimediando una seconda sconfitta (0-1). Da evidenziare che per i lariani quella di stasera è la terza gara in trasferta consecutiva. Il Como non sembra badare a queste cose visto che propone il suo gioco brillante sia nel suo stadio che in quello degli altri e, per tale ragione, anche stavolta parte inevitabilmente con i favori del pronostico. Il segno 2 è anche accompagnato da una quota interessante e potrebbe valere la pena provarlo: a 1.76 su Eplay24, a 1.75 su William Hill e Snai. Il pareggio è in lavagna a 3.40, l'1 si gioca a 5.00.

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