Pronostico Roma-Atalanta, vincerà Gasperini o Sarri? Le quote...

Comparazione quote: Roma-Atalanta segno 1

Fiorentina e Lecce le squadre malcapitate battute 4-0 dall’undici di Gasperini, allenatore che, come già aveva fatto all’Atalanta, sta trasformando anche la Roma in una squadra capace di proporre gioco avendo una propria idea di gioco, curare a dovere la fase difensiva regalando enormi soddisfazioni ai propri tifosi. E, a proposito di Atalanta, il terzo turno di serie A vede presentarsi stasera all’Olimpico proprio la Dea che, affidata a Maurizio Sarri, ha anch’essa iniziato bene la stagione. Certo i numeri dei nerazzurri non sono così brillanti come quelli dei giallorossi ma le vittorie, entrambe di misura, nelle prime due uscite di campionato sono arrivate (2-1 al Sassuolo all’esordio e 1-0 al Bologna nel turno successivo). In mezzo è riuscita anche la qualificazione alla Conference League conquistata, seppur con una certa difficoltà, grazie a un’altra vittoria di misura (1-0) contro l’Hapoel di Tel Aviv dopo che l’andata si era chiusa sullo 0-0. Le aspettative legate alle prestazioni della Roma adesso sono altissime e l’esibizione di stasera può rappresentare un ulteriore test di verifica sulle reali potenzialità dei giallorossi. Spesso gli ex, o in questo caso le ex (squadre), possono regalare qualche dispiacere ma, per quanto visto finora, all’Olimpico il segno 1 non può essere assolutamente trascurato. Il successo della Roma si può giocare a 1.70 su Eplay24 e Eurobet, a 1.68 su Planetwin.