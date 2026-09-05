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Pronostici terza giornata di Serie B, ecco cosa giocare in Sudtirol-Catanzaro

I calabresi vogliono recuperare il terreno perduto ma gli altoatesini hanno iniziato la stagione col piede giusto
1 min
Sudtirol-CatanzaroSerie Bquote
Pronostici terza giornata di Serie B, ecco cosa giocare in Sudtirol-Catanzaro© LAPRESSE

Sabato è anche giornata di serie B e sono tre le partite del campionato cadetto in programma oggi. Si parte alle 15 con Sudtirol-Catanzaro, sfida nord-sud (sotto il profilo puramente geografico) tra due formazioni che hanno regalato un inizio di torneo diverso rispetto a quanto ci si poteva attendere.

Comparazione quote: Sudtirol-Catanzaro Goal

Gli altoatesini, 4 punti in 2 giornate battendo Entella (1-0) e pareggiando a Benevento (1-1), sono forse andati un po’ meglio di quanto si potesse ipotizzare mentre i calabresi, doppio ko consecutivo contro Vicenza (2-3) e Pisa (1-2), hanno probabilmente deluso le aspettative. Oggi i primi possono confermare quanto di buono fin qui fatto mentre i secondi hanno necessità di recuperare il terreno già perduto. In Coppa Italia le due squadre si sono affrontate subito prima del via del campionato e, dopo il 2-2 al 90’, il Sudtirol è passato ai rigori. Gara apertissima con il Goal che non dovrebbe tradire le attese. Almeno una rete per parte nel match è un'ipotesi quotata a 1.80 da Eplay24 e Lottomatica, a 1.77 da Bwin

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