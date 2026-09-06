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Pronostico Juve-Milan, Woltemade subito a segno? I bookie ci credono!

Super sfida allo Stadium tra Spalletti e Amorim, chi vince resta a punteggio pieno
2 min
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Pronostico Juve-Milan, Woltemade subito a segno? I bookie ci credono!© Juventus FC via Getty Images

Equilibrio. Storicamente la sfida tra Juventus e Milan non ha un chiaro favorito, tanto che i precedenti della scorsa stagione sono terminati senza reti.

Comparazione quote: Juventus-Milan Multigol Ospite 1-2

Nella 3ª giornata sia Spalletti che Amorim vanno a caccia della 3ª vittoria di fila, dopo aver vinto (ma senza convincere del tutto) le prime due partite. Tra amichevoli e primi 180 minuti ufficiali la Juve ha perso solo l’esibizione contro l’Inter, unica gara in cui tra l’altro ha incassato (2) gol. Più altalenante il Milan, che ha scardinato il bunker di Torino e Venezia solo dopo il riposo e con qualche cambio a partita in corso operato da Amorim. Il Milan non è riuscito a segnare alla Signora negli ultimi 6 precedenti in campionato. Da valutare, a prescindere dall’esito finale, l’esito Multigol Ospite 1-2 a 1.62 su Eplay24 e NetBet, a 1.60 su Sisal. Più Under 2,5 sulla carta che Over: sarebbe l’undicesimo di fila in Serie A tra bianconeri e rossoneri: un match con massimo due reti totali è a 1.70 su Eplay24, a 1.69 su Netwin, a 1.68 su Bwin.

Juve-Milan, le quote sui marcatori

Mercato finito, alla Juve ha portato in dote un nuovo attaccante che è Nick Woltemade, in prestito dal Newcastle. Il neo acquisto lascerà subito il segno? Un sigillo dell'attaccante tedesco è proposto a 3.00, stessa quota prevista per l'ipotesi Kolo Muani marcatore. Sponda Milan occhi puntati sul grande ex Adrien Rabiot, che al Milan ha già segnato con la maglia juventina. Un gol del francese in qualsiasi momento del match vale quasi 6 volte la posta!

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