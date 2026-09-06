Terza giornata di Serie A, Udinese-Lazio: statistiche, migliori quote e pronostico

Non sarà un big match nel pieno senso del termine ma Udinese-Lazio è una degna chiusura della 3ª giornata di Serie A. I friulani hanno raccolto 4 punti dalle sfide contro Como (1-1) e Monza (3-2), la Lazio è addirittura a punteggio pieno grazie al doppio 1-0 inflitto a Bologna e Genoa: decisivo in entrambe le sfide il neo acquisto Frattesi .

Comparazione quote: Udinese-Lazio X o Goal

Come detto l’Udinese di Runjaic è partita a razzo e questo per certi versi non sorprende. Squadra fisica e collaudata, temibile sulle fasce (già due gol per Kamara) e capace di segnare nei primi tempi 5 dei suoi 6 gol totali, tra campionato e Coppa Italia. La Lazio di Gattuso dopo lo shock dell’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Mantova si è riassestata e ha incamerato 6 punti utili per classifica e autostima. Occhio al dato: in trasferte di campionato i biancocelesti non pareggiano dal 21 febbraio, 0-0 a Cagliari. In parità, invece, sono finiti gli ultimi 3 precedenti con l’Udinese mentre l’esito Goal si è visto negli ultimi 6 incroci. Dunque X e Goal: due esiti che si possono provare singolarmente, in combo (per alzare la quota) oppure nella giocata chance mix “X o Goal” per chi non se la sente di rischiare troppo. Quest'ultima opzione è offerta a 1.60 da Eplay24 e NetBet, a 1.50 da Sisal.