Pronostico Cagliari-Lecce, quanti gol alla unipol Domus? Ecco il consiglio

Sembrava una semplice formalità ma invece il Cagliari è stato battuto, in casa, dal Verona (1-2) uscendo prematuramente dalla competizione. Stasera, a distanza di qualche giorno, per gli isolani c’è l’impegno di campionato contro il Lecce che pure è già fuori dalla Coppa Italia dopo il brutto 0-2 rimediato contro il Palermo all’esordio.

Comparazione quote: Cagliari-Lecce Under 2,5

In serie A entrambe le squadre una l’hanno vinta e una l’hanno persa trovandosi così in una situazione di equilibrio. Un equilibrio che potrebbe essere spezzato al termine della gara in programma alla Unipol Domus a patto che il match non finisca in pareggio. Sulla carta non sembra un posticipo dai fuochi pirotecnici e allora la scelta cade su due esiti più cauti. O l’Under 2,5 oppure il Multigol 1-3 che protegge qualora una delle due squadre dovesse segnare 2 reti e l’altra una. Il Multigol 1-3 è offerto a 1.29 da Eplay24 e StarYes, a 1.33 da Sisal. L'Under 2,5 vale invece 1.55 per Eplay24, GoldBet e Planetwin.