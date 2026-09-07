Pronostico Palermo-Sampdoria, Pippo Inzaghi vuole mettere la quarta

In serata si chiude anche il terzo turno di serie B con il Palermo che riceve la Sampdoria. I rosanero hanno giocato due partite conquistando 6 punti (battute 1-0 la Juve Stabia e 3-2 l’Arezzo) mentre i blucerchiati, a parità di match disputati, di punti ne ha messi insieme soltanto 1 (pareggio 1-1 a Cesena e ko casalingo 1-2 con la Juve Stabia).
Comparazione quote: Palermo-Sampdoria segno 1
Il confronto su quanto fatto in questo inizio di stagione si completa facendo riferimento alla Coppa Italia. L’undici ligure è stato eliminato al primo turno dalla Cremonese (0-2) mentre quello siciliano ha fatto fuori prima il Lecce (2-0) e poi il Mantova (5-2) rientrando già tra le qualificate agli ottavi di finale.
In tutto fanno 4 vittorie in 4 gare ufficiali per il Palermo che punta stasera a centrare il pokerissimo portandosi in testa alla classifica a punteggio pieno. In sintonia con le quote sembra proprio che sia l’1 a meritare più di una semplice attenzione. La vittoria degli uomini di Pippo Inzaghi si può giocare a 1.80 su Eplay24, a 1.75 su Eurobet, a 1.73 su Bwin.