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Pronostico Porto-Manchester City, Maresca con Haaland per la prima vittoria nella nuova Champions League

Secondo i bookmaker gli inglesi sono favoriti all'Estadio do Dragao
1 min
Porto-Manchester Citymarescapronostico
Pronostico Porto-Manchester City, Maresca con Haaland per la prima vittoria nella nuova Champions League© Getty Images

Cinque vittorie nelle prime 5 giornate di campionato per il Porto, tre vittorie nei primi tre turni di Premier League per il Manchester City. Queste le premesse della sfida tra queste due squadre che inaugura, per entrambe, la nuova Champions League. 

Comparazione quote: Porto-Manchester City segno 2

Un match dove però i “Citizens” rappresentano un avversario ben diverso dai 5 incontrati finora dai portoghesi e questo, viste le potenzialità dell’undici guidato adesso da Enzo Maresca, spinge il pronostico in direzione del 2. Una impressione che anche le quote sembrano condividere in pieno. Il successo del City all'Estadio do Dragao è offerta a 1.70 da Eplay24, Bet365 e William Hill. L'1 del Porto vale 4.50, il pareggio si gioca a 4.00.

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