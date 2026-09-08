Real Madrid-Inter, la Special sfida

Real-Inter, pericolo Mbappé per Chivu

Un ritrovo tra vecchi amici con l’alloro in testa: nel 2010 lo Special One vinse il Triplete da allenatore di un’Inter in cui giocava Cristian Chivu. I nerazzurri non vincono in trasferta contro squadre spagnole da ben 13 incontri. Dati che, nell’analisi targata SisalClub, lanciano il Real alla vittoria nella super sfida del Bernabeu. L’Inter vista contro il Napoli, trascinata da un super Lautaro Martinez, non resterà però all’asciutto e al pari dei Blancos può segnare almeno due reti, accendendo così la modalità spettacolo. Ci sono tutti i presupposti per assistere ad una partita molto aperta con tanti tiri in porta - almeno otto in totale - su entrambi i fronti. Pericolo numero uno nelle fila del Real è Kylian Mbappé, finito nel mirino della critica per gli errori commessi col Betis. Il francese può “riscattarsi” con gol o assist, tenendo presente che ha nel mirino il 5° posto nella classifica dei migliori marcatori all time della Champions: 70 reti per Mbappé, a meno uno da una leggenda come Raul.

Riassumendo, ecco cosa accadrà in Real Madrid-Inter secondo l'analisi SisalClub: Vittoria del Real Madrid, entrambe segnano almeno due reti, almeno 8 tiri in porta totali, Mbappè gol o assist.

Napoli-Arsenal, Allegri sfida Arteta

Arsenal batte Napoli tre a uno. Così recitano i precedenti, alla vigilia del quinto incrocio in programma domani al “Maradona”. Esordio terribile per Allegri contro i vice campioni d’Europa, praticamente perfetti in questo avvio di stagione. Se si aggiunge poi che il Napoli ha perso gli ultimi tre match di Champions giocati contro formazioni inglesi, la strada è tracciata e - secondo SisalClub - porta alla vittoria degli uomini di Arteta. La solidità è il marchio di fabbrica dei Gunners, Allegri nel tentativo di trovare la quadra proverà a chiudersi e ripartire. Tradotto, al “Maradona” dovrebbero vedersi meno di tre reti totali, scenario che si è verificato in tutti e 4 i precedenti tra Napoli e Arsenal. Meglio i londinesi anche in fatto di corner, fin qui 17 a 12 il computo relative alle tre gare di campionato. Fermare gli inglesi con le cattive non è cosa buona... ma giusta, l’esperto Max lo sa bene e il suo Napoli può finire con un maggior numero di cartellini a carico rispetto all’Arsenal.

Riassumendo, ecco cosa accadrà in Arsenal-Napoli secondo l'analisi SisalClub: Vittoria dell'Arsenal, meno di tre reti totali, Arsenal batte più corner, Napoli riceve più cartellini.

Liverpool-Atletico Madrid, la curiosità SisalClub

Liverpool-Atletico Madrid è un remake. Lo scorso anno le due squadre diedero vita ad uno scoppiettante match inaugurale della fase campionato: finì 3-2 per gli inglesi. Un Liverpool che nelle ultime due stagioni è sempre finito sul podio al termine della prima fase. Insomma, notizie non buone per un Atletico che ha un bilancio horror di quattro pareggi e sei sconfitte contro squadre inglesi in partite della ex fase a gironi e l’attuale fase campionato. Simeone si troverà di fronte Iraola e qui, sottolinea SisalClub, a sorridere è il Cholo: tre vittorie e un pareggio in quattro sfide con il basco. L’ex Bournemouth solo venerdì scorso ha festeggiato il primo successo da allenatore dei Reds: 2-0 al neopromosso Ipswich. L’Atletico al contrario ha alle spalle una caduta tanto pesante quanto inaspettata: 3-0... proprio nei Paesi Baschi, sul campo dell’Athletic Bilbao. Amaro anche il ricordo dell’ultima trasferta giocata in terra inglese: ko per 1-0 con l’Arsenal nel ritorno delle semifinali di Champions che, unito all’1-1 di Madrid, sancì la fine della cavalcata europea dei Colchoneros.