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Pronostico Borussia Dortmund-Villarreal, ecco chi vincerà secondo i bookie

Le due squadre si sono affrontate anche nella passata edizione di Champions League: ci scappò... un poker
1 min
Dortmund-VillarrealpronosticoChampions League

Prima giornata della fase campionato di Champions League, tutto sembra abbastanza scontato in Borussia Dortmund-Villarreal. Fischio d'inizio alle 21.00 di martedì 8 settembre. ecco il pronostico del match.

Comparazione quote: Dortmund-Villarreal segno 1

I BVB, tra campionato e primo turno di Coppa di Germania, vengono infatti da 3 successi nelle ultime 3 partite (prima ci sarebbe la Supercoppa di Germania persa 1-2 contro il Bayern) con la bellezza di 10 reti realizzate e solo 2 subìte. Il “Sottomarino Giallo”, al contrario, non ha vinto nessuna delle prime 4 gare di campionato conquistando 2 pareggi prima e rimediando due ko poi (peraltro contro Alaves e Deportivo La Coruna che non sono certo due top club de LaLiga).

Inoltre vale la pena ricordare che nella passata edizione della Champions la stessa sfida si chiuse con un 4-0 a favore dei tedeschi. Il segno 1 è obbligato e vale 1.78 per Eplay24, 1.77 per Eurobet, 1.75 per Snai.

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