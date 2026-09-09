Champions League, come finirà Liverpool-Atletico Madrid? Ecco cosa dicono le quote

Sia il Liverpool che l’Atletico Madrid non hanno iniziato la loro stagione nel migliore dei modi. Il club inglese nelle prime due giornate di Premier League ha raccolto due pareggi contro Newcastle e Nottingham riuscendo, finalmente, a vincere la sua prima partita venerdì scorso contro l’Ipswich. Per i “Reds”, almeno finora, ha sempre trovato conferma la “legge del 2” visto che, in questi primi 270 minuti di campionato, ha sempre realizzato 2 reti (i pareggi iniziali entrambi per 2-2, il successo sull’Ipswich per 2-0).

Comparazione quote: Liverpool-Atletico Madrid Goal

L’Atletico Madrid aveva iniziato meglio vincendo due partite nei primi tre turni de LaLiga con in mezzo un pareggio (2-2 anche in questo caso) con il Villarreal. Poi, all’ultima uscita (sabato scorso), il capitombolo fragoroso a Bilbao contro l’Athletic Bilbao. Un ko che brucia (0-3) poiché i “Colchoneros” hanno dominato nel possesso palla (62%) e hanno anche tirato di più, sia in totale (15 tiri a 1 per l’undici del Cholo Simeone) che nello specchio della porta (5 a 4) senza contare gli 8 tiri dalla bandierina contro i 3 dei baschi.

Tutto questo per dire che Liverpool e Atletico Madrid saranno di fronte nel primo match della fase campionato della Champions League e, probabilmente, l’esito della sfida è più incerto di quanto possa sembrare. Per le quote il pronostico è a favore dell’1, offerto mediamente a 1.70 contro il 4.50 previsto per il 2. Tuttavia il Goal potrebbe rappresentare una valida alternativa: quota 1.58 su Eplay24, 1.55 su BetFlag e Eurobet.