Pronostico Psg-Slovan Bratislava: francesi nettamente favoriti ma... ancora senza vittorie

Altra sfida di Champions della serata, ore 21.00, è Psg-Slovan Bratislava . Sulla carta (basta solo guardare le quote con l’1 dal premio quasi inesistente) il match sarebbe senza storia (e probabilmente sarà così) ma è comunque doveroso evidenziare alcuni elementi.

Comparazione quote: Psg-Slovan NoGoal

Il Saint Germain in questo avvio di stagione non ha ancora vinto una partita, e questa è sicuramente una notizia. Ha perso la Supercoppa di Francia (0-1) contro il Lens e, subito dopo, ha iniziato il campionato con due pareggi consecutivi, entrambi per 2-2 (Rennes prima e Lille dopo). I parigini, da due edizioni campioni d’Europa, hanno poi completato l’opera, venerdì scorso, perdendo in casa (1-2) con il Monaco.

Il campionato slovacco è un po’ più avanti della Ligue 1 (di poco) e l’undici di Bratislava, in 6 incontri, ne ha vinti 4 e persi 2 occupando al momento il quarto posto in classifica. L’occasione, per il Psg, di festeggiare la prima vittoria c’è e i parigini cercheranno di non farsela sfuggire. L’1 non paga nulla, il NoGoal qualcosa in più, si potrebbe provare... Il NoGoal di Psg-Slovan è quotato a 1.48 da Eplay24, a 1.46 da Bwin, a 1.45 da BetFlag.