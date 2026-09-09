Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Pronostico Fenerbahce-Roma, giallorossi vittoriosi a Istanbul? Le quote...

Prima giornata della fase campionato, la squadra di Gasperini debutta contro i temibili turchi
Amedeo Paioli
2 min
Pronostico Fenerbahce-RomaChampions Leaguequote
Pronostico Fenerbahce-Roma, giallorossi vittoriosi a Istanbul? Le quote...© Getty Images

L’ultima esibizione in Champios League della Roma risale al 6 marzo 2019 quando i giallorossi affrontarono il Porto e furono eliminati, negli ottavi di finale, al termine dei supplementari (2-1 per la Roma all’Olimpico e 1-2 al 90’ in Portogallo ma 1-3, appunto, dopo l’extra time). Giovedì sera i giallorossi ripartono, dopo oltre sette anni, e lo fanno con Gian Piero Gasperini in panchina che, almeno finora, ha dimostrato di aver letteralmente stravolto (in meglio) la squadra.

Comparazione quote: Fenerbahce-Roma Goal

Le prime tre esibizioni di campionato sono state perfette con un doppio 4-0 iniziale a Fiorentina e Lecce a cui ha fatto seguito il 2-1 all’Atalanta. Per iniziare il suo viaggio in Europa la Roma parte da Istanbul dove, giovedì alle 18.45, affronta il Fenerbahce in un impegno difficile (soprattutto per l’ambiente) ma non impossibile da superare.

La formazione turca è approdata alla fase campionato della Champions eliminando nei turni preliminari Gornik Zabrze, Sturm Graz e Lione, tre avversari non proprio di scarso valore, senza aver mai perso un match (in tutto 4 vittorie e 2 pareggi). Per le quote la Roma merita i favori del pronostico anche se il 2 viene proposto a più del doppio della posta: per la precisione, a 2.22 da Eplay24,, a 2.21 da MarathonBet, a 2.10 da Snai. In alternativa (o in abbinamento) c’è il Goal che non dovrebbe tradire le attese. Quota 1.58 su Eplay24, 1.57 su BetFlag, 1.55 su Eurobet.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS