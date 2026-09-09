Pronostico Fenerbahce-Roma, giallorossi vittoriosi a Istanbul? Le quote...

L’ultima esibizione in Champios League della Roma risale al 6 marzo 2019 quando i giallorossi affrontarono il Porto e furono eliminati, negli ottavi di finale, al termine dei supplementari (2-1 per la Roma all’Olimpico e 1-2 al 90’ in Portogallo ma 1-3, appunto, dopo l’extra time). Giovedì sera i giallorossi ripartono, dopo oltre sette anni, e lo fanno con Gian Piero Gasperini in panchina che, almeno finora, ha dimostrato di aver letteralmente stravolto (in meglio) la squadra.