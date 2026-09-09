Pronostico Fenerbahce-Roma, giallorossi vittoriosi a Istanbul? Le quote...

L’ultima esibizione in Champios League della Roma risale al 6 marzo 2019 quando i giallorossi affrontarono il Porto e furono eliminati, negli ottavi di finale, al termine dei supplementari (2-1 per la Roma all’Olimpico e 1-2 al 90’ in Portogallo ma 1-3, appunto, dopo l’extra time). Giovedì sera i giallorossi ripartono, dopo oltre sette anni, e lo fanno con Gian Piero Gasperini in panchina che, almeno finora, ha dimostrato di aver letteralmente stravolto (in meglio) la squadra.
Comparazione quote: Fenerbahce-Roma Goal
Le prime tre esibizioni di campionato sono state perfette con un doppio 4-0 iniziale a Fiorentina e Lecce a cui ha fatto seguito il 2-1 all’Atalanta. Per iniziare il suo viaggio in Europa la Roma parte da Istanbul dove, giovedì alle 18.45, affronta il Fenerbahce in un impegno difficile (soprattutto per l’ambiente) ma non impossibile da superare.
La formazione turca è approdata alla fase campionato della Champions eliminando nei turni preliminari Gornik Zabrze, Sturm Graz e Lione, tre avversari non proprio di scarso valore, senza aver mai perso un match (in tutto 4 vittorie e 2 pareggi). Per le quote la Roma merita i favori del pronostico anche se il 2 viene proposto a più del doppio della posta: per la precisione, a 2.22 da Eplay24,, a 2.21 da MarathonBet, a 2.10 da Snai. In alternativa (o in abbinamento) c’è il Goal che non dovrebbe tradire le attese. Quota 1.58 su Eplay24, 1.57 su BetFlag, 1.55 su Eurobet.