Champions League, Bayern-Bodo Glimt sarà un match spettacolare? Ecco il parere dei bookie

Per trovare una partita nella quale il Bodo Glimt non ha segnato bisogna tornare indietro di 20 gare con un bilancio di 18 vittorie (un paio dopo supplementari o rigori) e 2 pareggi con una valanga di reti realizzate (difficile anche contarle tutte) ma anche un po’ di reti subìte. L’undici norvegese è arrivato qui battendo nei preliminari Union St. Gilloise e Nijmegen e trova, all’esordio, uno dei clienti più difficili tra tutti quelli possibili nella Champions di quest’anno... il Bayern Monaco.