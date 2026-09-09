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Champions League, Bayern-Bodo Glimt sarà un match spettacolare? Ecco il parere dei bookie

Le quote della sfida in programma all'Allianz Arena di Monaco
1 min
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Champions League, Bayern-Bodo Glimt sarà un match spettacolare? Ecco il parere dei bookie© Getty Images

Per trovare una partita nella quale il Bodo Glimt non ha segnato bisogna tornare indietro di 20 gare con un bilancio di 18 vittorie (un paio dopo supplementari o rigori) e 2 pareggi con una valanga di reti realizzate (difficile anche contarle tutte) ma anche un po’ di reti subìte. L’undici norvegese è arrivato qui battendo nei preliminari Union St. Gilloise e Nijmegen e trova, all’esordio, uno dei clienti più difficili tra tutti quelli possibili nella Champions di quest’anno... il Bayern Monaco.

Comparazione quote: Bayern-Bodo Glimt Goal+Over 2,5

Un Bayern che pure ha fatto scintille nelle prime 3 gare stagionali con 11 reti all’attivo  e 3 al passivo ma che, sabato scorso, è stato fermato sullo 0-0 dal neopromosso Schalke. La sfida di stasera all’Allianz Arena si presenta pirotecnica con fuochi d’artificio. Ok sia Goal che Over 2,5, due esiti che giocati in combo valgono quota 1.60 su Eplay24 e NetBet, 1.75 su Sisal.

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