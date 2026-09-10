Como-Lipsia, 1X2 finale e Goal/No Goal: consigli e migliori quote

Probabilmente soltanto un paio di anni fa sarebbero stati in pochi (forse nessuno) a scommettere sul fatto che il Como partecipasse alla Champions League . E invece eccolo qua, pronto non solo a esordire nella più prestigiosa competizione continentale ma anche a scendere il campo contro il Lipsia partendo con i favori del pronostico . L’undici lariano, quarto nell’ultimo campionato, ha iniziato in serie A con un pareggio (a Udine) e due vittorie (Napoli e Genoa) evidenziando, soprattutto, un gran gioco che non cambia di una virgola a prescindere dall’avversario.

Comparazione quote: Como-Lipsia Goal

Anche stasera, quindi, ci sono tutti i presupposti per assistere ad un match spumeggiante con la formazione guidata da Fabregas pronta a coprire ogni spazio di campo proponendo un ritmo vertiginoso dove palla e giocatori viaggiano sempre a tutta velocità. Il Lipsia, tornato in Europa dopo una stagione (quella passata) dove non ha preso parte ad alcuna competizione, rappresenta un enigma. Alla prima uscita in Bundesliga ha strapazzato 3-0 il M’gladbach ma in quella successiva è andato malamente ko a Brema (1-3) contro il Werder. Per le quote, come si diceva all’inizio, è il segno 1 a pretendere le attenzioni maggiori: la vittoria del Como sul Lipsia è offerta a 1.86 da Eplay24, a 1.83 da Bet365, a 1.82 da Eurobet. Probabilmente dovrebbe finire proprio così ma chi cerca una alternativa può provare a guardare in direzione del Goal: a 1.55 su William Hill, a 1.53 su Planetwin, a 1.52 su Eplay24.