Pronostico Manchester Utd-Sabah Baku, Red Devils favoriti ma occhio alle sorprese

Passano gli anni (gli ultimi) ma il Manchester Utd non cambia. Già il fatto di tornare in Champions League dopo due stagioni fuori dalla competizione la dice lunga sul rendimento più o meno recente dei “Red Devils”. Si diceva che lo Utd non cambia perché, è vero che è tornato nell’Europa che conta, ma è altrettanto vero che ha iniziato la Premier League con il classico... semaforo: ko all’esordio (0-2) in casa dell’Hull City (rosso), vittoria per 5-2 a seguire contro l’Ipswich (verde) ma 2-2 in trasferta all’ultima uscita contro l’Everton (giallo).