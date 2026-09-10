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Empoli o Arezzo, come finirà il derby toscano? Ecco cosa dicono le quote

Padroni di casa con 6 punti in classifica, ospiti fermi a 3
1 min
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Empoli o Arezzo, come finirà il derby toscano? Ecco cosa dicono le quote© LAPRESSE

Il tris di anticipi del torneo cadetto in programma venerdì 11 settembre si apre con il derby toscano Empoli-Arezzo: fischio d'inizio al Castellani alle ore 19.00.

Comparazione quote: Empoli-Arezzo segno 1

I padroni di casa, in 3 partite, hanno raccolto 6 punti (battute Cremonese all’esordio e Carrarese nell’ultimo turno con in mezzo il ko di Mantova) mentre la formazione ospite è ferma a 3 (dopo aver sbancato il Partenio alla primissima uscita sono arrivate le sconfitte contro Palermo e Verona). L’Empoli ha dato una maggiore impressione di solidità e, contro una neopromossa, potrebbe prevalere. Da provare il segno 1, quotato a 2.04 da Eplay24, a 2.03 da Betsson, a 1.95 da Sisal. Il pareggio viene offerto mediamente a 3.25, il 2 dell'Arezzo può arrivare a rendere fino a 4 volte l'investimento.

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