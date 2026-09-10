Pronostici Serie B, ecco cosa giocare in Benevento-Verona

Comparazione quote: Benevento-Verona Multigol 1-3

Con un punto soltanto all’attivo (1-1 in casa con il Sudtirol) l’undici campano precede soltanto il Catanzaro (ancora fermo al palo) mentre gli scaligeri, oltre ad aver pareggiato 1-1 con il Padova, all’ultima uscita hanno letteralmente strapazzato l’Arezzo rifilandogli un pesantissimo 5-0. Di conseguenza le reti all’attivo del Verona sono già 7 (contro le 2 del Benevento) mentre quelle incassate si fermano a 3 (contro le 4 dei sanniti). Inoltre il Benevento è andato subito fuori dalla Coppa Italia per mano della Fiorentina, il Verona è ancora in corsa dopo aver eliminato Entella e Cagliari. Difficile prevedere come potrà finire questo match che si presenta assai incerto... il Multigol 1-3 potrebbe essere una scelta adeguata: quota 1.34 su Eplay24 e NetBet, 1.40 su Sisal.