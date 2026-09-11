Allegri, quota esonero in picchiata: Napoli-Bologna decisiva, ecco il pronostico

Comparazione quote: Napoli-Bologna Multigol 2-3

I risultati deludenti generano scetticismo da più parti. Una di queste è rappresentata dai bookie, basti pensare che nelle ultime ore la quota-esonero di Allegri entro Natale è crollata a 3.00. Inevitabile che nella sfida col Bologna qualsiasi risultato diverso dalla vittoria rappresenterebbe un passo falso. Gli emiliani nell'unica trasferta fin qui disputata hanno perso (immeritatamente) a Bergamo contro l'Atalanta mentre lo scorso anno si imposero al Maradona con un pirotecnico 3-2. Il "risveglio" degli attaccanti Piccoli e Dovbyk, entrambi a segno col Sassuolo, è una buona notizia per Tedesco, meno per la difesa di un Napoli che, a detta dello stesso Allegri, ha concesso reti evitabili a Inter e Como. Per le quote è il Napoli a partire favorito: il segno 1 è a 1.78 sulla lavagna di Eplay24, a 1.77 su BetFlag, a 1.76 su DomusBet. Il pareggio sale a 3.60, il 2 del Bologna arriva fino a 4.85. Da valutare la possibilità che Napoli-Bologna finisca con due o tre reti totali. Il Multigol 2-3 vale 1.82 per Eplay24 e NetBet, 1.90 per Sisal.