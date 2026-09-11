Pronostico Genoa-Frosinone, match da Goal a Marassi? Raimondo sulle tracce di Malen

Genoa-Frosinone è il match che inaugura il sabato di Serie A. Il Genoa è ancora a secco di punti dopo aver perso contro Napoli (tra mille polemiche), Lazio e Como . Partenza lanciata invece per il Frosinone di Alvini , la migliore di sempre in Serie A: 6 punti raccolti nelle prime 3 giornate. Scopriamo migliori quote e pronostico di Genoa-Frosinone , in programma sabato 12 settembre alle ore 15.00.

Comparazione quote: Genoa-Frosinone Goal

Dal 1957/58 il Genoa non partiva con tre ko di fila in un campionato di Serie A. Tuttavia, contro Napoli e Lazio i liguri sono stati più che mai in partita, salvo poi crollare alla distanza contro l'ingiocabile Como di Fabregas. Al contrario, vola il Frosinone trascinato dai gol del bomber Raimondo. I laziali tra campionato e Coppa Italia sono rimasti a secco di gol solo contro la Juve, non senza creare occasioni come da Dna laziale. Ecco perchè, complice la necessità di far punti da parte di Baldanzi e compagni, in Genoa-Frosinone si può pensare all'opzione Goal: la quota è di 1.70 su Eplay24 e William Hill, 1.68 su Bwin e Eurobet.

Marcatori e assist: Baldanzi, El Shaarawy e...

In questa delicata sfida Daniele de Rossi confida (anche) sull'apporto di due fedelissimi, Baldanzi ed El Shaarawy. Interessante l'opzione "Baldanzi gol o assist" a quota 2.90 mentre l'ipotesi che il "Faraone" effettui almeno un tiro in porta nel match è proposta a 1.80. Sponda Frosinone occhi puntati su Raimondo, 4 gol per lui finora, uno in meno rispetto a Donyell Malen. L'esito "Segna Raimondo o il suo sostituto" è in lavagna a 2.90.