Pronostico Lazio-Milan, nel primo tempo...

Non accadeva da una quindicina di anni (era la lontana stagione 2012-2013) ma la Lazio , quet’anno, ha iniziato il campionato facendo registrare tre vittorie di fila. Un filotto che ha portato i biancocelesti in vetta alla classifica, ovviamente a punteggio pieno, insieme a Roma e Inter .

Comparazione quote: Lazio-Milan X primo tempo

Bene in campo (le vittorie sono arrivate contro Bologna, Genoa e Udinese) nonostante il persistere dei contrasti tra la tifoseria e la società che ha finora lasciato vuote le curve dell’Olimpico. Una situazione che dovrebbe continuare anche nel pomeriggio di sabato quando la squadra guidata da Rino Gattuso riceverà il Milan che, dopo un paio di successi iniziali (contro Torino e Venezia) ha poi chiuso in parità (1-1) l’ultimo impegno a Torino con la Juventus.

Amorim, il nuovo tecnico rossonero, non ha ancora oliato a dovere i meccanismi di gioco della sua squadra che presenta ancora diverse sbavature. Nelle tre partite fin qui disputate il “Diavolo” non è mai andato a segno nel primo tempo e la Lazio ha fatto lo stesso ad eccezione della rete segnata al Genoa che è arrivata nei primi 45’ di gioco. Quanto basta, in un match dall’esito incerto, per guardare in direzione dell’X alla fine del primo tempo. Ci potrebbe stare. Quota 2.05 su Eplay24 e Bet365, 1.98 su Bwin.