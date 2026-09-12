United-City, Maresca può vincere il derby di Manchester? Ecco le quote

Comparazione quote: United-City segno 2

Subito ko al via contro l’Hull City (0-2) ma poi reattivi contro l’Ipswich (5-2) per poi farsi riprendere, al 96’, dall’Everton per il 2-2 finale nell’ultima esibizione. Il City di Maresca invece ha fatto 4 su 4 tra Premier League e Porto, segnando 9 reti e incassandone solo 2. Il tutto dopo aver perso per 3-0 il match contro l'Arsenal che assegnava il Community Shield. Il segno 2 a Manchester è il segno più probabile secondo i bookie: la vittoria del City è offerta a 2.12 da Eplay24, a 2.10 da BetFlag e Bwin. Un derby di Manchester in cui verosimilmente entrambe le squadre andranno a segno: le quote previste per l'esito Goal non arrivano all'1.50 mentre per il No Goal l'offerta sale a 2.65.