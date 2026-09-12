Pronostico Sassuolo-Juventus, Aquilani e Spalletti come Nord e Sud: ecco perchè

Quarta giornata di Serie A e impegno esterno per la Juventus di Luciano Spalletti , ospite del Sassuolo di Alberto Aquilani . I bianconeri , reduci dal pari interno col Milan , vanno a caccia dell'intera posta su un campo che la scorsa stagione li ha visti imporsi con un netto 3-0. Ecco quote e pronostico di Sassuolo-Juventus , in programma domenica 13 settembre alle 20.45.

Comparazione quote: Sassuolo-Juventus Multigol 2-4

Il gol di Gatti contro il Milan ha evitato alla Juventus di incappare nella prima sconfitta (che sarebbe stata immeritata per quanto visto allo Stadium) in campionato. Sette punti il bottino dei bianconeri, alle prese con numerosi infortuni che complicano i piani di Spalletti. Il Sassuolo ha superato due turni in Coppa Italia mentre in campionato ha seguito l'alternanza sconfitta-vittoria-pareggio mantenendo sempre un atteggiamento propositivo. E i numeri lo confermano: tris di Goal e Over 2,5 per i neroverdi, sinfonia opposta sponda Juve con tre Under 2,5 a scandire la marcia bianconera. In presenza di statistiche "discordanti" viene in soccorso il Multigol 2-4: l'ipotesi che Sassuolo-Juventus possa terminare con minimo due, massimo quattro gol totali vale 1.42 per Eplay24 e StarYes, 1.52 per Sisal.