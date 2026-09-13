Pronostico Mantova-Sampdoria, Goal o No Goal? Le statistiche dicono...

Comparazione quote: Mantova-Sampdoria Goal

La Sampdoria, anche dopo sole tre giornate, occupa sempre un posto in fondo alla classifica. In questo avvio di stagione, infatti, ha messo in carniere soltanto un punto, conseguenza del pareggio, all’esordio, con il Cesena. A seguire sono arrivati due ko (1-2 con la Juve Stabia prima e 1-3 con il Palermo poi) e la strada per i blucerchiati si fa già in salita. Al contrario il Mantova una partita pure l’ha pareggiata (anche lui con il Cesena, guarda che coincidenza, ma all’ultima uscita) avendo però battuto in precedenza Carrarese (2- 1) e Empoli (3-1). Totale 7 punti all’attivo che proiettano i lombardi ai piani più alti della classifica. Se in classifica le due squadre sono separate da un abisso non manca però un elemento in comune. Sia Mantova che Sampdoria nei primi 270 minuti di gioco hanno collezionato 3 esiti Goal ciascuno. Quanto basta per rendere interessante questo esito anche oggi. Almeno una rete per parte in Mantova-Sampdoria vale 1.80 per Eplay24 e Planetwin, 1.77 per Eurobet.