Inter-Udinese, segnano entrambe? Il pronostico viene dai numeri

Il tris di posticipi di lunedì si chiude al Meazza (ore 20.45) con l’Inter alle prese con l’Udinese . Un match che per i nerazzurri presenta molte insidie visto che i friulani, finora, hanno messo in difficoltà chiunque pareggiando all’esordio con il Como , battendo poi il Monza e, dopo aver superato il turno di Coppa Italia a spese del Venezia, ha perso in casa contro la Lazio incassando la rete dell1-2 finale al minuto 88.

Comparazione quote: Inter-Udinese Goal

L’Inter è a punteggio pieno in campionato (9 punti in tre partite) ma ha steccato nel suo esordio europeo più o meno una settimana fa perdendo 1-2 a Madrid contro il Real. Udinese sempre a segno in tutte e cinque le gare ufficiali fin qui disputate (all’appello mancava il primissimo impegno di Coppa Italia vinto contro il Padova) e lo stesso vale per l’Inter che non è mai rimasta a secco (4-1 al Monza, 1-0 al Cagliari, 3-2 al Napoli, 1-2 contro il Real Madrid). Anche se tutto può succedere con queste premesse è sicuramente il Goal l’esito che non può essere trascurato: quota 1.98 su Eplay24, 1.95 su Bet365 e William Hill.