Coppa Italia, Genoa-Sudtirol: il pronostico sorride agli uomini di Daniele De Rossi

Comparazione quote: Genoa-Sudtirol segno 1

Al debutto in Coppa Italia il Genoa aveva battuto 4-1 l’Ascoli ma poi, pur sfornando buon prestazioni, ha rimediato tre sconfitte e un pareggio (il recente 1-1 col Frosinone) in Serie A. Di sconfitte invece neanche l’ombra per il Sudtirol, che aveva chiuso la scorsa stagione con tre pareggi. Una striscia positiva che inizia a diventare consistente visto che gli uomini allenati da Possanzini nel campionato di B in corso hanno ottenuto due vittorie e altrettanti pareggi. Nei trentaduesimi di Coppa Italia il Sudtirol ha poi eliminato il Catanzaro aggiudicandosi la “lotteria” dei rigori, dopo aver pareggiato 2-2 al 90’. Non servono particolari stimoli a uno come De Rossi per andare a caccia della vittoria. Figurarsi poi se il momento che vive la sua squadra è così delicato e con la prospettiva di andare a sfidare l’Inter, campione in carica. A Marassi non sono ammesse distrazioni da parte dei liguri, favoriti per la vittoria al triplice fischio. Il segno 1 al 90’ vale 1.65 per Eplay24, Lottomatica e Sisal, 1.64 per Betsson e 1.63 per Bwin.