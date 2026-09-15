Pronostico Elche-Real Madrid: Mourinho non vuole perdere terreno dal Barcellona capolista

L’Elche aveva chiuso lo scorso campionato spagnolo senza perdere le ultime sette partite casalinghe. Ha iniziato la nuova stagione, però, con due ko interni contro Barcellona (0-5) e Real Sociedad). Il calendario non sorride agli uomini allenati da Martin Anselmi, stasera (ore 21.30) alle prese con il Real Madrid di Mourinho .

Comparazione quote: Elche-Real Madrid 2 primo tempo

LaLiga corre veloce, il Barcellona anche. Siamo alla 6ª giornata e il Barça vola a punteggio pieno inseguito dal Real Madrid, 3 lunghezze più giù. Un gap che si è creato in seguito al ko del Real in casa del Betis, tra legni colpiti dai Blancos e un rigore fallito da Mbappé. Per il resto il Madrid è stato straripante: 14 gol segnati nelle restanti 4 gare, i gol subìti sono 4 in totale. L’Elche riparte dal buon pareggio conquistato sul campo dell’Athletic Bilbao, secondo punto in classifica conquistato dagli Anselmi boys. Il pronostico sorride logicamente al Real Madrid, che potrebbe andare in vantaggio già al riposo. L’Elche nelle prime 5 partite di campionato è andato in svantaggio al 45’ ben 4 volte. Il 2 primo tempo di Elche-Real Madrid è quotato a 1.60 da Eplay24, a 1.58 da Bwin, a 1.57 da Snai.