Pronostici Serie C, per le quote il Catania è favorito sul Picerno ma...

Turno infrasettimanale di Serie C delicato per molte squadre. Su tutte il Catania di Emilio Longo , che affronterà il Picerno in una gara particolare per due motivi: è un ex e si gioca tantissimo al Donato Curcio. Il suo Catania, infatti, ha perso tre delle quattro partite di campionato giocate e ha solo quattro punti in classifica, frutto dell’illusorio 4-0 al Cosenza.

Comparazione quote: Picerno-Catania doppia chance 1X

Decisamente meglio ha fatto il Picerno, a quota 9 punti in classifica e che solo nell’ultima giornata ha incassato la sua prima sconfitta nel girone C di Serie C: 0-1 a Sorrento. Occhio al dato: nel 2026 il Picerno non ha mai perso nel suo stadio e ha vinto le prime tre gare interne ufficiali della stagione facendo sempre registrare gli esiti Goal e Over 2,5. Le quote “sfidano” le statistiche affidando al Catania il ruolo di favorito. Il segno 2 vale doppio, l’1 del Picerno è offerto a 3.60. Non sembra tuttavia sbagliato guardare in direzione della doppia chance 1X (Picerno vince o pareggia): quota 1.60 su Eplay24 e NetBet, 1.55 su Snai e William Hill.