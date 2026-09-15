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Europea League, Anderlecht-Lione: il pronostico "sfida" le quote

L'analisi del match tra belgi e francesi
1 min
Anderlecht-LionequoteEuropa League
Europea League, Anderlecht-Lione: il pronostico "sfida" le quote© EPA

Altalenante in campionato (settimo dopo sei giornate) ma assai brillante nelle qualificazioni a questa Europa League, l’Anderlecht apre la fase campionato di questa competizione ospitando il Lione che è sceso dai preliminari della Champions League dopo aver perso il playoff con il Fenerbahce (1-1 in Turchia all’andata ma 1-2 in casa al ritorno).

Comparazione quote: Anderlecht-Lione Under 2,5

In campionato l’OL è ancora imbattuto (2 vittorie e 2 pareggi dopo 4 giornate)  e all’ultima uscita, per la prima volta, è rimasto a secco (0-0 in casa del Paris Fc). Le quote prevedono qualche rete in più ma c’è qualcosa che suggerisce il contrario. Intriga l’Under 2,5 dalla quota anche abbastanza elevata. L'ipotesi che la partita finisca con massimo due reti totali è proposta a 2.20 da Eplay24 e Lottomatica, a 2.15 da Bwin.

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