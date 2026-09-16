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Sunderland-AZ Alkmaar, chi vincerà allo Stadium of Light? Quote e pronostico

Sfida suggestiva tra gli inglesi (favoriti) e gli olandesi, che hanno iniziato la stagione alla grande
2 min
Sunderland-AZquoteEuropa League
Sunderland-AZ Alkmaar, chi vincerà allo Stadium of Light? Quote e pronostico© Getty Images

Suggestiva la sfida tra Sunderland e Az Alkmaar con la formazione inglese che torna a giocare in una competizione continentale dopo poco più di 50 anni. L’unica e sola partecipazione del Sunderland in Europa risale infatti al 1973-1974 quando, come squadra vincitrice della Fa Cup, prese parte all’allora Coppa delle Coppe dove fu poi eliminato, negli ottavi di finale (era il secondo turno), dai portoghesi dello Sporting battuti 2-1 all’andata ma perdendo 0-2 al ritorno.

Comparazione quote: Sunderland-AZ Goal

La formazione inglese trova subito sulla sua strada gli olandesi dell’Az che, l’anno scorso, furono eliminati nei quarti di finale della Conference League. Avversario da prendere con le molle capace di battere, all’esordio stagionale, per 4-0 il Psv conquistando la Supercoppa d’Olanda e di infilare 5 vittorie di fila in Eredivisie prima di pareggiare, all’ultima uscita, 1-1 contro il Willem II. Per le quote è più 1 che altro ma forse il Goal potrebbe anche andar meglio. Almeno una rete per parte allo Stadium of Light è in lavagna a 1.80 su Eplay24, a 1.75 su Eurobet, a 1.72 su Planetwin.

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