Juventus-Nijmegen, bookie convinti: tutto facile per Spalletti

Un progressivo calo di prestazioni e risultati non rappresenta certo l’intenzione con la quale la Juventus voleva debuttare in Europa League . Dopo aver battuto nei primi due turni di campionato Frosinone e Parma, i bianconeri non sono poi andati oltre l’1-1 con il Milan perdendo addirittura, all’ultima uscita (2-3), contro il Sassuolo .

Comparazione quote Juventus-Nijmegen: Parziale/Finale 1/1

Giovedì sera (ore 21.00) prende il via l’avventura continentale e primo avversario per l’undici guidato da Spalletti sarà il Nijmegen che, carta alla mano, non sembra proprio un avversario irresistibile. Gli olandesi sono stati eliminati nel playoff Champions dal Bodo (1-3 all’andata e 0-3 al ritorno) e già questo fornisce un’idea del livello di questa formazione. Inoltre, dopo 6 turni di Eredivisie, le vittorie del Nec sono soltanto due e contro due delle ultime tre in classifica con un solo punto conquistato da 270 minuti a questa parte.

Le quote non sembrano concedere alcuna chance agli olandesi con il segno 1 della Juventus che, impossibile escluderlo, viene proposto ad una quota assolutamente irrisoria (di poco superiore all’1.20). Per puntare ad un premio più interessante si potrebbe prendere in considerazione il vantaggio bianconero già al 45’ per un’accoppiata Parziale/Finale 1/1 in grado di rendere 1.60 volte la posta con Eplay24 e NetBet, 1.62 con Sisal.