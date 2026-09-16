Pronostici Europa League, migliori quote e consigli per Crystal Palace-Lech

Nella passata stagione il Crystal Palace ha vinto la Conference League e questo risultato gli ha garantito il posto nell’Europa League di quest’anno. Le “Eagles” iniziano questa competizione affrontando il Lech, formazione polacca che solo nell’ultimo turno ha conosciuto l’onta della sconfitta (1-2 in campionato contro il Gornik primo della classe) dopo 5 vittorie e un pareggio.
Comparazione quote: Crystal Palace-Lech Goal
Gli inglesi, in ottica Premier League, hanno fin qui conquistato una sola vittoria a cui si aggiungono 3 ko (compreso l’ultimo, casalingo, per 2-3 contro l’Ipswich). Nonostante le quote suggeriscano l’1 in maniera vistosa a Selhurst Park sembra esserci un po’ di incertezza in più e allora forse meglio considerare il Goal: quota 1.82 su Eplay24, 1.80 su Bet365, 1.77 su BetFlag.