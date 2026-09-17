Roma-Inter, super sfida degna della "Miglior Giocata": dalla rovesciata di Djorkaeff al cucchiaio di Totti

Siamo solo alla quinta giornata di Serie A ma, con Roma e Inter in vetta da sole a punteggio pieno, la sfida dell'Olimpico tra Gasperini e Chivu è già importantissima. In primis perchè è il test ideale per misurare le ambizioni dei giallorossi, che fin qui hanno vinto e convinto. Dall'altra parte ci sono i campioni in carica dell'Inter, che con Lautaro Martinez in panchina ne hanno fatti 5 all'Udinese.

Roma-Inter, storia di tabù e gol d'autore

La Roma ha realizzato 12 gol subendone 1, l'Inter ha segnato 13 reti incassandone 6. Logico attendersi gol e spettacolo da questa sfida che, come riportano le statistiche di Planetwin365.news, i giallorossi non si aggiudicano all'Olimpico da ben 10 anni: un periodo che comprende 6 vittorie nerazzurre e tre pareggi. Un bilancio ancor più negativo per Gian Piero Gasperini, esonerato dall’Inter nella stagione 2011/12 dopo pochissime partite. Il tecnico di Grugliasco ha perso le ultime 10 sfide da allenatore contro i nerazzurri, sono addirittura 17 le gare consecutive senza successi contro l'Inter. Mai come stavolta Gasp medita di sfatare il tabù, visto che la Roma non partiva con 4 successi consecutivi in Serie A dalla stagione 2014/15, con Rudi Garcia al timone. Una Roma che ha trovato in Donyell Malen, capocannoniere della Serie A con 6 gol, un terminale offensivo implacabile. L’olandese insieme a Dybala forma una coppia da sogno, una "bellezza da vedere" a detta di Gasperini. Una Grande Bellezza in effetti promette di essere questo Roma-Inter, che nella sua lunga storia ha ospitato gol iconici, capolavori che restano scolpiti nella memoria collettiva. Solo per citarne un paio: la rovesciata “da poster” di Youri Djorkaeff in Inter-Roma del 1996/97 e il “cucchiaio” di Francesco Totti a Julio Cesar nel 2005. E a proposito di “Miglior Giocata”...

Concorso "La Miglior Giocata": in palio abbonamenti DAZN Full e un Super Premio finale

A bassa voce ma lo si può dire: rispetto allo scorso anno ci stiamo divertendo di più. Tante partite divertenti e diverse giocate spettacolari: l'eurogol di Che Adams contro il Milan, la bordata di Mandragora in Fiorentina-Torino ma anche la "Rabona" di Mastantuono in Fiorentina-Frosinone. Prodezze strappa-applausi, che tifosi e appassionati possono eleggere a "Miglior Giocata" del campionato. In che modo? Partecipando a La Miglior Giocata, il nuovo contest di Planetwin365.news pensato appositamente per agli appassionati di calcio. Il concorso accompagnerà i tifosi per tutta la durata della stagione, trasformando ogni giornata di Serie A in un’occasione per scegliere e celebrare le azioni più spettacolari. Partecipare a La Miglior Giocata è facile: basta registrare il proprio profilo sul portale di Planetwin365.news, compilare il form con i dati richiesti, accettare il regolamento del concorso e votare la propria giocata preferita. Il meccanismo del concorso è altrettanto semplice: giornata dopo giornata sarà possibile scegliere l’azione più spettacolare tra quelle selezionate dalla redazione di DAZN. Per ogni giornata, ciascun partecipante potrà esprimere un solo voto, contribuendo così a eleggere la giocata più bella. E le occasioni per vincere non mancano. Ogni voto permette di concorrere agli Instant Win, con abbonamenti DAZN Full in palio ogni giornata nelle formule annuale, semestrale e trimestrale. Ma non è tutto. Ogni voto espresso rappresenta anche una chance per l’estrazione finale, che mette in palio un’esclusiva esperienza VIP con la propria squadra del cuore, per il vincitore e un accompagnatore, con accesso in hospitality in occasione di una partita di Serie A Enilive 2027/2028. A completare il Super Premio finale ci saranno anche una maglia della Nazionale italiana del 2006 autografata e una maglia della propria squadra del cuore. Ogni turno di campionato, quindi, occhi puntati sulle grandi giocate: scegliendo la preferita, si può vincere ogni giornata e accumulare chance per il super premio finale.

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