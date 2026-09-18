Pronostico Monza-Sassuolo, aria di Goal nella sfida tra Juric e Aquilani

Bene, anzi forse meglio del previsto, il Sassuolo , male anzi forse peggio del previsto, il Monza . La squadra di Aquilani, dopo quattro partite, ha infatti messo insieme 7 punti facendo registrare il migliore inizio di campionato da qualche anno a questa parte mentre i brianzoli sono fermi a quota un punto in classifica lasciando sicuramente delusi i propri tifosi dopo la gioia della promozione in serie A.

Comparazione quote: Monza-Sassuolo Goal

Il Sassuolo aveva iniziato perdendo a Bergamo con l’Atalanta (1-2) ma poi ha fatto fuori il Torino (2-1), ha pareggiato (2-2) a Bologna ma, soprattutto, domenica scorsa ha battuto 3-2 la Juventus. In mezzo, vale la pena ricordarlo, c’è anche il passaggio del turno di Coppa Italia a spese del Frosinone. Il Monza di Juric ha perso prima contro Inter e Udinese, ha poi pareggiato a Parma per poi cadere di nuovo al Via del mare contro il Lecce. Vale la pena sottolineare che, finora, entrambe le squadre sono sempre andate a segno almeno una volta e stasera, una di fronte all’altra nell’anticipo della quinta giornata di serie A, potrebbero tranquillamente fare ancora la stessa cosa. Da provare il Goal, offerto a 1.56 da Eplay24, a 1.55 da Eurobet, a 1.53 da Bwin.