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Premier League, la quinta giornata inizia con un derby: il pronostico di Brentford-Chelsea

La sfida tra Bees e Blues promette diverse reti
1 min
Brentford-ChelseaPremier Leaguequote
Premier League, la quinta giornata inizia con un derby: il pronostico di Brentford-Chelsea© Getty Images

Anticipo del venerdì anche in Premier Legue con il derby di Londra tra Brentford e Chelsea due squadre divise da un unto soltanto (i “Blues” sono a quota 7 contro i 6 delle “Bees”).

Comparazione quote: Brentford-Chelsea Goal

La prima cosa che viene in mente osservando il cammino di Brentford e Chelsea è l’enorme numero di reti realizzate ma anche incassate nonché il fatto che siano sempre andate a segno non solo in campionato ma anche nei due turni di Efl Cup finora disputati (vinti entrambi da entrambe le squadre). In tutto 15 reti all’attivo e 6 al passivo per il Brentford, 18 all’attivo e 12 al passivo per il Chelsea con 5 esiti Goal ciascuno in 6 gare complessivamente disputate. E il Goal potrebbe farsi vedere anche stasera. Almeno una rete per parte nel match tra Bees e Blues vale 1.41 per Eplay24, 1.40 per Bet365, 1.38 per BetFlag.

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