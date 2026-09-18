Pronostico Espanyol-Elche, la combo che vale quota 3.50

Anticipo de LaLiga con Espanyol-Elche che apre il settimo turno del campionato spagnolo. Una sfida già abbastanza drammatica per la formazione ospite che viaggia all’ultimo posto in classifica con due soli punti all’attivo (ancora non ha vinto) frutto di altrettanti pareggi e di un bilancio di reti pesantissimo viste le 16 reti già incassate contro le 8 all’attivo.
Comparazione quote: Espanyol-Elche 1+Goal
L’Espanyol, al contrario, ha ripreso un po’ quota risalendo la graduatoria fino all’ottavo posto, quello attuale, raggiunto grazie ai successi contro Levante all’esordio e Osasuna (un paio di giornate fa) preceduto dall’1- 1 casalingo contro il Siviglia. Sono 9 le reti messe a segno dai catalani ma sono anche 7 quelle subìte. Da segnalare che nell’arco delle prime sei giornate di campionato l’Espanyol è sempre riuscito a mettere a segno almeno una rete, cosa che ha fatto anche l’Elche (nonostante non abbia mai vinto) ad eccezione dello 0-5 rimediato per mano del Barcellona. Entrambe hanno fatto registrare finora 4 esiti Over 2,5 e due Under 2,5 mentre, in fatto di esiti Goal, sono 4 quelli a favore dell’Espanyol contro i 5 invece totalizzati dall’Elche. L’ipotesi che appare più probabile (e che probabilmente potrebbe valere la pena seguire) è quella della combo 1+Goal: a 3.50 su Eplay24, NetBet e Sisal.