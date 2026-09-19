Pronostico Roma-Inter, la sfida è totale: Malen contro Lautaro Martinez

La Serie A manda in onda la quinta giornata , poi campionato ai box fino al 10 ottobre. In vetta alla classifica ci sono Inter e Roma , a punteggio pieno: chi vince lo scontro diretto si gode la panoramica dall'alto della graduatoria, senza compagnia intorno. Ecco quote e pronostico di Roma-Inter : fischio d'inizio sabato 20 settembre alle ore 18.00.

Comparazione quote: Roma-Inter Goal

All’Olimpico si affrontano le due squadre che hanno segnato di più di in campionato: 13 gol l’Inter (6 gol al passivo), 12 la Roma (una sola rete subita). Numeri e prestazioni fin qui non lasciano spazio a dubbi: insieme al Como sono le formazioni che hanno fatto meglio. Ad aggiungere pepe al confronto ci sono poi le particolari motivazioni dei singoli, come Gasperini: per lui, esonerato dall’Inter nel 2011/12 dopo una manciata di partite, una striscia aperta di 10 ko di fila da allenatore contro i nerazzurri. Un tabù da sfatare alla luce del fatto che la Roma, considerando anche lo scorso campionato, ha collezionato 9 vittorie consecutive in Serie A. In più c'è Malen, capocannoniere della Serie A con 6 gol, pronto alla sfida col re del gol dello scorso campionato, Lautaro Martinez (rimasto a riposo nel successo dell'Inter in rimonta contro l'Udinese). Partita aperta a qualsiasi risultato secondo i bookie, con l'Inter di poco favorita a 2.50 e la Roma che "insegue" a 2.70. Il Goal mette d'accordo gli operatori: quota 1.48 su Eplay24, 1.47 su BetFlag e Planetwin. Per quanto riguarda i marcatori, invece, Malen (2.35) parte leggermente davanti rispetto a Lautaro Martinez (2.60).