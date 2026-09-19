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Pronostico Fiorentina-Napoli, per i bookie Allegri è favorito contro Vanoli ma...

I partenopei vantano ottimi trascorsi al Franchi, i viola col "nuovo" allenatore sono in ripresa
2 min
Pronostico Fiorentina-NapoliAllegrivanoli
Pronostico Fiorentina-Napoli, per i bookie Allegri è favorito contro Vanoli ma...© Canoniero

Il ricco programma domenicale di Serie A si apre con Fiorentina-Napoli: fischio d'inizio alle 12.30. Vanoli vuole dare continuità alle vittorie su Venezia e Pisa (quest'ultima in Coppa Italia), Allegri cerca un successo utile per andare alla sosta con ritrovata serenità, sfruttando lo stop per recuperare qualche infortunato: McTominay su tutti.

Comparazione quote: Fiorentina-Napoli X primo tempo o X finale

Le statistiche dicono che il Napoli è uscito imbattuto da 16 delle ultime 17 trasferte al Franchi. Contro il Bologna è arrivato un successo sofferto, maturato nella ripresa grazie al gol di Lobotka, dopo che gli azzurri (per la terza volta nelle prime quattro giornate) erano andati al riposo con un risultato di parità. La Fiorentina deve chiaramente tenere alta la guardia per uscire dal tunnel. Le partite dei viola (campionato e Coppa Italia) sono tutte terminate con l'Over 2,5 a referto, esito che tra l'altro si è visto anche negli ultimi 7 match giocati tra i viola e il Napoli. Per le quote è favorita la squadra di Allegri: segno 2 a 2.25 sulla lavagna di Eplay24, a 2.20 su Snai, a 2.15 su Bwin. L'1 della Fiorentina paga tra 3.10 e 3.30 volte la posta. Non è da escludere l'ipotesi di un segno X, al riposo oppure al 90'. Per coprire questa doppia eventualità si può considerare l'esito "X primo tempo o X finale" a quota 1.72 su Eplay24 e NetBet, a 1.67 su Sisal.

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