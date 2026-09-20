Pronostico Atletico-Real, Jonathan David fa gol anche a Mourinho? Ecco il parere dei bookie

Comparazione quote: Atletico-Real Goal

Atletico e Real hanno perso un solo match, rispettivamente contro Athletic Bilbao e Betis. In trasferta però la squadra di Mourinho ha sempre sofferto e senza i gol nel neo acquisto Carlos Espí lo "Special One" si sarebbe trovato con ben 4 punti in meno in classifica. Il fattore "Metropolitano" rappresenta un problema in più per i Blancos, che un anno fa in questo stadio hanno perso addirittura per 5-2. Occhio infine al dato relativo ai primi tempi: l'Atletico Madrid non ha ancora incassato un gol prima dell'intervallo. Le quote vedono il Real favorito, il 2 si attesta sull'1.90 mentre l'1 oscilla tra 3.30 e 3.70. Il derby promette almeno una rete per parte, come tradizione vuole. Il Goal è offerto a 1.43 da Eplay24, a 1.42 da Planetwin, a 1.38 da Eurobet. Trattandosi di un derby "caliente" i bookie prendono in considerazione l'eventualità di un'espulsione in entrambe le squadre: quota 20. Chiosa finale sui marcatori. Jonathan David sembra rinato in questa sua esperienza all'Atletico e l'ipotesi che vada a segno per la terza volta in campionato vale 3 volte la posta. Nel confronto a distanza con Kylian Mbappé il canadese non può che partire dietro al fuoriclasse francese, definito da Mourinho "un giocatore non normale". Mbappé è andato a segno già 7 volte e la sua firma sul derby è proposta a 1.75.