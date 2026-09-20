Pronostico Milan-Lecce, Pulisic protagonista con gol o assist? Le quote

Comparazione quote: Milan-Lecce Over 0,5 casa primo tempo

Milan-Lecce a San Siro è storicamente una sfida che sorride al Diavolo, che ha vinto otto degli ultimi 9 scontri diretti e nel periodo ha subìto gol dai salentini in una sola occasione (ottobre del 2019). La storia però non va in campo e il Milan deve riorganizzare le idee (confuse) perchè la tendenza a segnare solo nei secondi tempi è un qualcosa da correggere al più presto. Contro il Lecce i rossoneri troveranno la via del gol nella prima frazione? I bookie ne sono convinti: quota 1.42 su Eplay24 e NetBet, 1.40 su Sisal. Finora è stato gestito da Amorim ma è evidente come il Milan non possa fare a meno di Christian Pulisic. L'americano può incidere il Milan-Lecce con gol o assist, un'eventualità quotata a 1.70.