Frosinone-Como, prima volta in Serie A: per i bookie sarà spettacolo

Nella loro storia Frosinone e Como non si sono mai affrontate in Serie A. Un "vuoto" che verrà colmato domenica pomeriggio (ore 15.00) perchè allo Stirpe è in programma la sfida tra gli uomini di Alvini e quelli di Fabregas . Ecco quote e pronostico di Frosinone-Como .

Comparazione quote: Frosinone-Como Over 2,5

Con sette punti nelle prime quattro partite il Frosinone ha eguagliato la sua miglior partenza di sempre in Serie A. I laziali hanno sempre segnato almeno una rete, eccezion fatta per il debutto con la Juve. Segna tanto e fa divertire anche il Como, che dopo il pareggio all'esordio contro l'Udinese ha vinto le successive tre partite in campionato, concedendosi il lusso di strapazzare il Lipsia (4-1) al debutto assoluto in Champions League. I favori del pronostico vanno inevitabilmente a Nico Paz e compagni, con il segno 2 proposto a 1.50 da Eplay24, Planetwin e Sisal. Il pareggio paga 4.50 volte la posta, l'1 del Frosinone può superare quota 6. Lecito aspettarsi almeno tre reti totali con l'Over 2,5, probabile anche per i bookie, quotato a 1.44 da Eplay24, a 1.42 da BetFlag, a 1.40 da Snai.