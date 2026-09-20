Pronostici Serie C, girone B: quote ok per lo Spezia

Sosta per le nazionali significa tutti i principali campionati maggiori fermi e, di conseguenza, un lunedì senza i consueti posticipi. Non si ferma, ovviamente, la serie C con il girone A e il girone B che devono completare la loro sesta giornata.

Comparazione quote: Spezia-Vis Pesaro segno 1

In quest’ambito spicca la sfida del Picco tra Spezia e Vis Pesaro soprattutto per il ritmo serrato che l’undici ligure ha impresso a questo avvio di campionato. Quattro vittorie e un pareggio con 13 punti all’attivo spingono i bianconeri nei quartieri altissimi della classifica con la chiara intenzione di occupare la primissima posizione. Nell’economia di questo discorso la Vis Pesaro rappresenta l’avversaria ideale visto che ha messo fin qui insieme soltanto un punto e occupa desolatamente l’ultimo posto in classifica.

Sono 9 le reti messe a segno dallo Spezia e solo 2 quelle incassate mentre la Vis Pesaro di reti è riuscita fin qui a realizzare soltanto 5 incassandone già la bellezza di 12.

I bianconeri nelle ultime due esibizioni hanno mantenuto inviolata la propria porta mentre la Vis Pesaro, a secco all’esordio, è poi sempre riuscita a segnare almeno una rete nelle esibizioni successive. Anche così sul pronostico non sembra ci possano essere dubbi. Il segno 1 è pressoché obbligato anche se la quota che lo accompagna è inevitabilmente contenuta: 1.23 su Eplay24, 1.20 su Planetwin e GoldBet.