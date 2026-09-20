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Serie C girone B, Guidonia-Livorno: analisi e pronostico

C'è un esito che accomuna le due squadre e che potrebbe andar bene in questa sfida
1 min
Guidonia-LivornoquoteSerie C
Serie C girone B, Guidonia-Livorno: analisi e pronostico© foto enea- via gaetano-ag aldo l

Altra sfida del lunedì è quella tra Guidonia e Livorno. L’undici laziale è soltanto un paio di lunghezze più dietro rispetto ai toscani e vanta una difesa abbastanza solida (solo 4 le reti finora subìte).

Comparazione quote: Guidonia-Livorno Under 2,5

Anche il rendimento casalingo del Guidonia è discreto visto che 7 degli 8 punti al suo attivo sono arrivati giocando nel proprio stadio. Il Livorno, al contrario, in trasferta brilla poco (un pareggio e una sconfitta) ma l’elemento che sembra accomunare le due squadre è l’Under 2,5. Un esito che potrebbe andar bene anche stasera: quota 1.54 su Eplay24 e MarathonBet, 1.55 su Bwin e Snai.

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