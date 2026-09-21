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Pronostici campionato argentino, ecco cosa giocare in Aldosivi-Atletico Tucuman

Sulla carta sembra una sfida senza storia (ospiti favoriti) ma il segno 2 ha una quota piuttosto alta
2 min
Aldosivi-Atletico Tucumancampionato argentinoquote
Pronostici campionato argentino, ecco cosa giocare in Aldosivi-Atletico Tucuman© Getty Images

Nove partite disputate, una sola vittoria e due pareggi. Totale? cinque punti in classifica che fanno dell’Aldosivi il fanalino di coda del torneo di Clausura della Liga Profesional argentina. L’ultima della classe ospita stasera l’Atletico Tucuman che ha fin qui conquistato tredici punti e viaggia ai margini dei primi otto posti della graduatoria, la zona che regala il biglietto per partecipare ai playoff finali.

Comparazione quote: Aldosivi-Atletico Tucuman segno 2

L’Aldosivi ha realizzato ben 11 reti (abbastanza per essere l’ultima della classe) ma ne ha incassati addirittura 16 (una delle tre peggiori difese del campionato) mentre il Tucuman di reti all’attivo ne ha soltanto 7 contro le 5 al passivo (miglior difesa del campionato). Tra Copa Argentina e campionato l’Atletico ha perso soltanto una volta (1-2 contro il River Plate) nelle ultime sette esibizioni, l’ultima delle quali gli ha regalato (ai rigori) l’accesso proprio alla semifinale della Copa Argentina. Sulla carta questa sembra una sfida senza storia anche se, a guardare le quote, il segno 2 dal premio così elevato un po’ stupisce. Però, a meno di clamorosi colpi di scena, è proprio la squadra ospite che sembra meritare i favori del pronostico. Il segno 2 è offerto a 2.48 da Eplay24, a 2.45 da Snai, a 2.37 da Bwin.

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