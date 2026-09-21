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Lanus-Estudiantes, l'esito consigliato vale quota 2.18

Partita che si preannuncia combattuta ma con un esito che può meritare attenzione
Amedeo Paioli
2 min
Lanus-Estudiantesargentinaquote
Lanus-Estudiantes, l'esito consigliato vale quota 2.18© Getty Images

Nella notte tra oggi e domani (le 2.15 ora italiana) in Argentina si gioca anche Lanus-Estudiantes, sfida tra due formazioni divise da tre punti soltanto con l’undici di casa a quota tredici e quello ospite a dieci.

Comparazione quote: Lanus-Estudiantes segno 1

La caratteristica che accomuna queste due squadre è la scarsa attitudine al pareggio visto che, in nove turni di campionato, ne hanno collezionato soltanto uno ciascuno. Simile, ma non uguale, anche l’attitudine ad andare in rete e a subìre reti. Il Lanus ha fin qui messo a segno 11 reti incassandone 8 mentre l’Estudiantes è in equilibrio perfetto con 9 reti fatte e 9 reti prese. In Copa Libertadores l’Estudiantes ha raggiunto la semifinae vincendo anche le ultime due gare esterne ma in campionato, nelle ultime cinque trasferte, ha rimediato altrettanti ko. Probabilmente l’esito del match non è così scontato come potrebbe sembrare ma, dovendo scegliere, è probabilmente il Lanus che sembra avere le maggiori chances di successo. Il segno 1 è anche ben pagato e potrebbe valere la pena provarlo: quota 2.18 su Eplay24, 2.15 su BetFlag, 2.13 su Betsson.

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