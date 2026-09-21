Lanus-Estudiantes, l'esito consigliato vale quota 2.18

Comparazione quote: Lanus-Estudiantes segno 1

La caratteristica che accomuna queste due squadre è la scarsa attitudine al pareggio visto che, in nove turni di campionato, ne hanno collezionato soltanto uno ciascuno. Simile, ma non uguale, anche l’attitudine ad andare in rete e a subìre reti. Il Lanus ha fin qui messo a segno 11 reti incassandone 8 mentre l’Estudiantes è in equilibrio perfetto con 9 reti fatte e 9 reti prese. In Copa Libertadores l’Estudiantes ha raggiunto la semifinae vincendo anche le ultime due gare esterne ma in campionato, nelle ultime cinque trasferte, ha rimediato altrettanti ko. Probabilmente l’esito del match non è così scontato come potrebbe sembrare ma, dovendo scegliere, è probabilmente il Lanus che sembra avere le maggiori chances di successo. Il segno 1 è anche ben pagato e potrebbe valere la pena provarlo: quota 2.18 su Eplay24, 2.15 su BetFlag, 2.13 su Betsson.