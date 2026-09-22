Quote scudetto, il borsino dei bookie: ecco chi scende e chi sale

Serie A in pausa, il momento è opportuno per dare un’occhiata a come sono cambiate le quote Antepost sullo scudetto . Dopo le prime 5 giornate in vetta ci sono 3 squadre, con 13 punti a testa: Roma , Inter e Lazio .

Comparazione quote: Inter vincente scudetto

L’Inter delle rimonte e dei 15 gol segnati (miglior attacco) resta la favorita dei bookmaker per la conquista del Tricolore. Il bis della squadra di Chivu si attesta mediamente è proposto a 1.70 da Eplay24, a 1.72 da Sisal e Snai. Quota leggermente in discesa rispetto al 2.00/2.20 rilevato in fase di apertura gioco. In discesa è anche la quota della Roma campione d’Italia, che oggi si trova a 4.50 su Eplay24 e NetBet, a 4.00 su Sisal. Una Roma convincente quella di Gasperini, capace di andare sul 2-0 contro l’Inter per poi subire il ritorno dei nerazzurri (guidato da capitan Lautaro Martinez) nel secondo tempo. A dispetto dell’ottima partenza in campionato la posizione dei bookie resta scettica nei confronti della Lazio di Rino Gattuso. Quota 65 per lo scudetto ai biancocelesti.

Per gli operatori più Como che Juventus e Milan. Nonostante il passo falso commesso a Frosinone (in cui Palmisani ha parato di tutto e di più), la squadra di Fabregas rappresenta ad oggi la terza scelta dei bookie in chiave scudetto. Il Como campione d’Italia si gioca a 10. Notevole il passo indietro compiuto (in lavagna) dal Napoli di Max Allegri, in precedenza bancato a 6 e oggi a 20. La Juventus è salita da 6.50 a 12, il Milan da 7.50 a 15.